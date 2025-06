Ecogiro al Lago, un tuffo nella natura

Uno tra gli appuntamenti più sentiti e partecipati per festeggiare la bella stagione, una vera e propria festa di sport e amicizia. Si può definire un "classico" l’EcoGiro di inizio estate al Lago di Montepulciano (edizione n. 13), 12° memorial Andrea Capecchi e 4°memorial Valdimaro Gorelli. L’appuntamento è per domani al Lago di Montepulciano con il programma che prevede una gara competitiva di 13,5 km, l’ecopasseggiata di 11 km, il nordic walking. L’evento è organizzato da La Chianina Running, realtà brillante del territorio. Ieri mattina ci hanno parlato di circa 200 atleti iscritti per la competitiva e 100 per la non competitiva, numeri ovviamente destinati a salire considerato che ci si potrà segnare anche la mattina stessa. Si parla di corridori in arrivo un po’ da tutta Italia, considerato anche il ponte e le temperature di questi giorni che ci hanno già proiettato nella stagione estiva. Saranno premiati i primi tre assoluti (uomini e donne), i primi tre di categoria ed i primi cinque gruppi più numerosi. E poi la maglia celebrativa, il pacco gara, il fantastico buffet di fine corsa preparato sempre con cura, una breve passeggiata anche per i più piccoli.

Si scoprirà la bellezza del Lago di Montepulciano "assaggiando" anche la vicina Umbria ma soprattutto, per molti, l’EcoGiro è un’occasione per ritrovarsi o fare nuove amicizie. Anche in Valdichiana sono sempre di più le persone che si cimentano nella corsa, grazie anche alla presenza di tante zone ideali, tra campagna, salite che "allenano" e paesaggi che stimolano. L.S.