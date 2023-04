Ecocompattatore per bottiglie di plastica in via delle Province

Prosegue l’impegno di Etruria Retail per l’ambiente. La rete di negozi della grande distribuzione del Centro Italia si è arricchita di una nuova macchina per il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in PET, installata nel Carrefour Market di via delle Province 28 a Siena. Si tratta del ventunesimo eco compattatore installato: Etruria ha raccolto dal maggio scorso 550 mila bottiglie con un recupero di 10 tonnellate di Pet. All’inaugurazione della nuova macchina erano presenti Claudio Ridolfi, titolare del punto vendita e Loris Ferretti, di Coripet, il consorzio con il quale Etruria Retail sta portando avanti il progetto ’bottle to bottle’.