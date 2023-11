Ecco il film ‘Mia’

Incontro con il regista Ivano De Matteo che oggi, alle 21 al cinema Garibaldi di Poggibonsi, sarà in sala per presentare il film ‘Mia’. Il dramma familiare con Greta Gasbarri, Edoardo Leo, Milena Mancini.

Un film doloroso e importante che racconta la storia di un amore tossico in cui si trova intrappolata un’adolescente e la conseguente crisi dell’equilibrio familiare. Un film che affronta problemi quanto mai attuali come quello dello stalking e del revenge porn. In seno al Festival Lef, in collaborazione con Grandeschermo Cinema Garibaldi e Luci in sala.

Fabrizio Calabrese