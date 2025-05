Ecco i 31 sindaci che partecipano al referendum

Siena

Sono 31 su 35 i sindaci e le sindache dei Comuni della provincia di Siena che ad ora hanno aderito all’appello per la partecipazione ai referendum dell’8-9 giugno su lavoro e cittadinanza promosso da Ali, Autonomie locali italiane. Hanno aderito: Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini, Asciano Fabrizio Nucci, Buonconvento Riccardo Conti, Casole d’Elsa Andrea Pieragnoli, Castellina in Chianti Giuseppe Stiaccini, Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi, Castiglione d’Orcia Luca Rossi, Cetona Roberto Cottini, Chianciano Terme Grazia Torelli, Chiusdino Luciana Bartaletti, Chiusi Gianluca Sonnini, Gaiole in Chianti Michele Pescini, Montalcino Silvio Franceschelli, Montepulciano Michele Angiolini, Monteriggioni Andrea Frosini, Monteroni d’Arbia Gabriele Berni, Murlo Davide Ricci, Pienza Manolo Garosi, Poggibonsi Susanna Cenni, Radda in Chianti Pier Paolo Mugnaini, Radicofani Francesco Fabbrizzi, Radicondoli Francesco Guarguaglini, Rapolano Terme Alessandro Starnini, San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, San Gimignano Andrea Marrucci, San Quirico d’Orcia Marco Bartoli, Sarteano Francesco Landi, Sinalunga Edo Zacchei, Sovicille Giuseppe Gugliotti, Torrita di Siena Giacomo Grazi, Trequanda Andrea Francini.

L’appello richiama al voto referendario, dichiarando che rappresenta un “appuntamento democratico rilevante, che offre a tutte e tutti la possibilità di incidere direttamente su temi che riguardano la vita quotidiana, il lavoro, i diritti e la cittadinanza” e ritenendo doveroso “promuovere e incoraggiare la partecipazione” anche per ridurre “la distanza tra le istituzioni e i cittadini” perché la “forza della democrazia si misura anche nella capacità di ascoltare e coinvolgere”.