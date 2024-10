E’ svolta a Castellina . Sono iniziati i lavori

Nell’autunno dello scorso anno non mancarono certo apre polemiche sui lavori non ancora avviati agli impianti sportivi di Castellina in Chianti che a dettadi tutti avevano un grande bisogno di essere ristrutturati per tornate assolutamente fruibili dalla cittadinannza.

Ecco: esattamente un anno dopo, ieri i cantieri sono cominciati. Si tratta di lavori negli impianti sportivi di Fonte al Coscio (lungo la strada provinciale per Castellina Scalo e Monteriggioni) che prevedono la riqualificazione del campo polivalente entro la prima quindicina di ottobre e la realizzazione di due campi da padel entro la fine del mesi di novembre.

Saranno inoltre portati avanti - cosa assai importante poiché da tempo richiesta - gli interventi di impermeabilizzazione della sede della società sportiva di Castellina in Chianti in Via dello Sport.

"L’amministrazione comunale – afferma Luigi Cellai, vicesindaco nella nuova giunta Stiaccini – ha portato avanti un progetto avviato dalla giunta Bonechi che aveva attratto circa 88mila euro dal ‘Coni’ come contributo parziale per la riqualificazione degli impianti sportivi del territorio. Entro fine novembre il nostro Comune garantirà agli sportivi la possibilità di giocare su un manto nuovo nel campo polivalente di Fonte al Coscio e di poter giocare a padel su due campi totalmente nuovi. In estate con l’apertura della piscina comunale l’area di Fonte al Coscio sarà un luogo dedicato allo sport a 360 gradi".

Non resta quindi che attendere con fiducia il completamento di questi interventi.

Andrea Ciappi