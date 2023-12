E’ scomparso il professor. Marco Tucci

Il rettore Roberto Di Pietra esprime il suo cordoglio e della comunità accademica per la scomparsa del professor Marco Paolo Tucci, ordinario del Dipartimento di Economia Politica e Statistica.

Il professor Tucci era attualmente docente di Econometrics nel corso di laurea magistrale in Finance.

Laureato in Scienze Economiche a Siena nel 1980, ottiene la borsa di studio Fulbright per specializzarsi negli Stati Uniti e all’University of Texas tiene gli studi per il dottorato di ricerca. Nel 1984 diventa ricercatore universitario della facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo e fa parte di un gruppo di ricerca sull’impatto del cambiamento climatico. Diventa, nel 1998, professore associato di Economia politica e poi ordinario nel 2006.

In questi ultimi anni ha insegnato macroeconomia nel corso triennale in Economia e commercio, econometrics nel corso di laurea magistrale in Finance e time series nel programma di dottorato in Economia politica. I suoi campi di interesse scientifico riguardavano l’econometria, la macroeconomia, la teoria del controllo e la scientometria.

"Con la sua scomparsa viene a mancare un autorevole studioso e docente di cui il Dipartimento di Economia Politica e Statistica e la Scuola di Economia e Management sentiranno la mancanza - ricordano i colleghi –. Il professor Tucci ha offerto un esempio di grande serietà e dedizione accademica. Marco era una persona complessa e discreta, dotato di una grandissima forza di volontà, e ciascuno di noi aveva per lui una profonda ammirazione. Ci lascia un prezioso insegnamento di dignità nel lavoro e di passione per la ricerca e la didattica".