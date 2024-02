E’ nata la Politeama Card. Shopping con lo sconto per chi frequanta il teatro

Shopping con sconto andando a teatro. Ovvero, quando le attività culturali diventano anche un traino per l’economia locale, soprattutto quella legata agli esercizi commerciali del cuore della città. Stiamo parlando della ‘Politeama Card’, una facilitazione promossa dal Cinema Teatro Politeama di Poggibonsi in collaborazione con l’Associazione Via Maestra e con i negozi aderenti al Centro Commerciale Naturale, attraverso un programma di sconti negli esercizi commerciali convenzionati e al Politeama stesso. Viene rilasciata dal personale addetto delle casse dietro sottoscrizione ed accettazione del modulo di adesione. La tessera Politeama Card va in omaggio a tutti gli abbonati della stagione teatrale 2023/2024 (turno unico teatro, turno "Oro", turni libero x 5 e x 7, concertistica) e proposta a pagamento (10 Euro) per tutti gli altri. Sul sito internet politeama.eu si può scaricare il modulo di adesione in relazione alla nuova stagione 2023/2024 dove si legge che "Politeama Card ha validità dal momento dell’acquisto al 31 dicembre 2024. Agli abbonati della stagione teatrale di Politeama che rinnoveranno il proprio abbonamento per la stagione 2023/2024 sarà sostituita entro novembre 2024". I possessori della Politeama Card hanno diritto agli sconti nei negozi convenzionati aderenti all’Associazione del Centro Commerciale Naturale "Via Maestra" e al biglietto ridotto per tutte le proiezioni che verranno effettuate nelle due sale cinema nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì di ogni settimana dell’anno, ad esclusione delle rassegne che hanno già un biglietto promozionale. I possessori della tessera potranno trovare l’elenco dei negozi convenzionati attraverso vetrofanie esposte all’ingresso dei negozi e sulla pagina web di Politeama. L’entità degli sconti e delle offerte nei negozi del CCN è a discrezione degli esercizi commerciali convenzionati. Offerte speciali e iniziative promozionali aggiuntive destinate ai possessori di Politeama Card saranno comunicate per e-mail. "Polieama Card" si somma a "Piattoteatro". Tante possibilità diverse per tutti gli abbonati e gli spettatori della stagione teatrale, di poter cenare in centro nei giorni degli spettacoli con menù ad hoc pensati per una cena gustosa e veloce a prezzi promozionali.

Fabrizio Calabrese