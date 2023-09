E’ morto Massimo giannini

Lutto nel mondo del calcio a Poggibonsi. Si è spento a 63 anni in seguito a una grave malattia Massimo Giannini, giocatore giallorosso nella prima metà degli anni Ottanta, tra i campionati di Promozione e Interregionale. La società, in un post sui social diffuso in queste ore, ricorda di Giannini l’ottima tecnica, la generosità e lo spirito di sacrificio. Oggi alle 15 l’ultimo saluto all’obitorio di Campostaggia.