E’ morto Leto Rugi. E’ stato vicesindaco

Leto Rugi, un protagonista della vita politica e istituzionale di Poggibonsi, si è spento in questi giorni all’età di 80 anni. Attivista del Pci, aveva ricoperto diverse cariche amministrative compreso il ruolo di vice sindaco negli anni Settanta e nella prima metà del successivo decennio, proseguendo poi con altri incarichi sia in Consiglio comunale che in giunta. Le esequie si sono svolte ieri.