E’ morto il padre di Vincenzo Bocciarelli. Oggi i funerali

Lutto in famiglia per Vincenzo Bocciarelli (foto), direttore dei Teatri di Siena: è morto infatti all’età di 88 anni il padre Mario. Appassionato d’arte e di cultura, Mario è sempre stato il sostenitore principale del figlio Vincenzo, non facendogli mai mancare il suo supporto e i suoi consigli nell’attività sia di attore che in quella più recente di vertice dei Teatri di Siena. I funerali di Mario Bocciarelli si terranno nella giornata di oggi alle 10 alla chiesa dell’Acquacalda. A Vincenzo Bocciarelli e a tutta la sua famiglia le condoglianze della redazione de ’La Nazione’ di Siena.