E’ l’ora dell’adeguamento sismico. Avviata la procedura della gara di appalto per il nido ‘Gianni Rodari’

Adeguamento sismico del nido di infanzia Gianni Rodari a Poggibonsi: avviata la procedura relativa alla gara di appalto, come emerge da quanto pubblicato dal Comune sull’Albo pretorio online. Un altro passo in avanti nel quadro degli investimenti dell’amministrazione sul piano scolastico, in questo caso per i più piccoli inseriti nel nido. La struttura di via Palmiro Togliatti, interessata già da un intervento di ampliamento i cui lavori sono stati aggiudicati in primavera, è al centro dell’attenzione anche per la messa in sicurezza dai rischi di carattere sismico, a beneficio dei più piccoli e del personale al lavoro in ambito educativo. Due appalti distinti, dunque, per un’opera di notevoli proporzioni. A vantaggio di una comunità educativa che ha adesso come riferimento altri spazi a Poggibonsi, proprio per consentire il regolare svolgimento delle operazioni previste al Gianni Rodari: percorso di trasferimento in altre realtà del territorio condiviso tra scuola, amministrazione comunale e famiglie. Un progetto di adeguamento finanziato con risorse della Regione Toscana su fondi statali per circa 400mila euro. Per un iter che dunque va avanti in base alla normativa prevista attraverso la gara di appalto, per arrivare ai connotati della ditta che si occuperà di questo intervento per la sicurezza dell’edificio. Un piano di azione che rappresenta insomma un ulteriore capito negli investimenti nel settore scolastico a Poggibonsi: "Un impegno che prosegue anche per effetto dei fondi ai quali abbiamo avuto accesso - ha ribadito anche nelle scorse settimane il sindaco David Bussagli - riguardo a finanziamenti del Pnrr e non soltanto". Diversi i plessi che a Poggibonsi hanno conosciuto nel tempo, o conosceranno in seguito, i benefici dal profilo della sicurezza in linea con le normative attuali previste in materia. Per esempio proseguono come da programma i lavori di adeguamento, secondo lotto, alla scuola media Leonardo da Vinci, in via Aldo Moro, una sede didattica che è parte integrante dell’istituto comprensivo 2. Operazioni avviate in questo caso nei primi mesi del 2023.

Paolo Bartalini