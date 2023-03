E l’infermiera si discolpa "Non è contabile"

Il dominus dell’associazione che erogava servizi alla persona, ’Assistenza Valdichiana srls’, 44 anni, nato in provincia di Napoli e secondo gli investigatori coordinatore dell’attività illecita, è arrivato accompagnato dalla guardia di Finanza della Tenenza di Montepulciano. E alle 14,30 è iniziato l’interrogatorio davanti al gup Jacopo Rocchi. Con l’arrestato, si trova ai domiciliari da lunedì 6 marzo, l’avvocato Alessandro Betti. Ad attendere fuori il loro turno l’infermiera originaria di Avezzano ma residente a Chianciano, 46 anni, che viene accusata di associazione a delinquere per aver favorito la permanenza di extracomunitari irregolari unitamente al presunto braccio destro del ’capo’. Ossia un 50enne che vive a Colle e che è difeso dall’avvocato Ilaria Marini. Quest’ultimo e il ’capo’ dell’associazione restano in aula giusto il tempo per avvalersi della facoltà di non rispondere, lasciando prima delle 16 il tribunale. Dura invece circa mezz’ora l’interrogatorio della donna.

"La mia assistita ha cercato di chiarire la sua posizione personale. Ritiene di essere stata invischiata in un fatto più grande di lei. Avremo modo di chiarire la sua posizione anche nelle sedi del giudizio, ora siamo in una fase cautelare", spiega l’avvocato Luigi Nicola Fiorino di Bologna al termine dell’udienza. "Vorrei precisare semmai che la donna era l’unica infermiera professionale in forza ad ’Assistenza Valdichiana’. Nelle indagini è stata ritenuta un impiegato contabile ma noi abbiamo chiarito che non corrisponde alla realtà dei fatti. Quello che eventualmente ha messo in pratica, che esula da un contesto prettamente sanitario e infermieristico, sono solo mansioni svolte su incarico della società. Rientravano nel suo ruolo di dipendente dell’associazione che si occupa di anziani e invalidi, per esempio. Ha rapporti di lavoro con le famiglie ma anche, e soprattutto, lavora per conto della società in strutture di assistenza del territorio, tipo Rsa, non solo in provincia di Siena ma anche nella provincia di Perugia. Abbiamo fiducia nel giudizio che verrà di poter chiarire tutto".

La.Valde.