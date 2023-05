E’ in arrivo il teleriscaldamento Entro ottobre l’allacciamento per tutte le famiglie di Radicondoli

Entro ottobre 2023 tutte le famiglie di Radicondoli saranno allacciate al teleriscaldamento così come tutte le famiglie di Belforte che vivono fuori dal centro storico. Un investimento del quale è primo promotore il Comune, un’azione anche per mettere al sicuro le famiglie rispetto al caro energia. Insieme a questa sono tante le azioni messe in campo per la cura del borgo Radicondoli dall’amministrazione guidata dal sindaco Guarguaglini. "Il 2022 è stato l’anno della svolta – afferma il primo cittadino – Dopo un periodo difficile, sia per fattori esterni (Covid) che per il complesso lavoro di riorganizzazione degli uffici, sono decollate le opere pubbliche. In primis il teleriscaldamento, il lotto 2.2, i cui lavori sono in corso e stanno marciando secondo programmi. Entro ottobre 2023 tutte le famiglie di Radicondoli saranno allacciate al teleriscaldamento così come tutte le famiglie di Belforte che vivono fuori dal centro storico". "Entro l’estate 2023 – continua Guarguaglini – contiamo di far partire anche i lavori del lotto 2.1 che riguarderanno il centro storico di Belforte e completeranno l’intero progetto destinato a toccare l’importo complessivo di circa 13.000.000 di euro". Il teleriscaldamento fa parte di un pacchetto di opere pubbliche molto consistente. Recentemente è stata rilanciata anche la notizia che le opere che prenderanno il via a breve e che sono state finanziate con l’applicazione di una parte dell’avanzo di bilancio del Comune prevedono un investimento complessivo di circa 2milioni di euro. Il ripristino dell’archivio Preunitario, l’intervento della frana sulla viabilità di circonvallazione del paese, la manutenzione straordinaria del Teatro dei Risorti, con adeguamento degli impianti di teleriscaldamento e condizionamento e la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale dove ha la sede il circolo Arci di Belforte, un’importate lavoro per un totale di 826.463 euro con la riqualificazione interna della struttura e la riqualificazione degli spazi esterni. Queste le opere principali. "Il cambio di marcia dell’amministrazione – conclude Guarguaglini – si vede anche dal risultato del consuntivo: per la prima volta negli ultimi 12 anni l’avanzo complessivo di amministrazione si riduce rispetto all’esercizio precedente".

Lodovico Andreucci