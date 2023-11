E’ già Natale nei piccoli Comuni. Radicondoli e Casole in ‘anticipo’

Il Natale in Valdelsa inizia dai comuni più piccoli: Radicondoli e Casole. È conto alla rovescia per il Radicondoli Christmas Market in calendario per sabato 18 e domenica 19 novembre, mentre domenica 26 novembre sarà la volta di Casole. Ad aprire il Natale a Radicondoli saranno quattro chef stellati, un pizzaiolo pluripremiato, 50 artigiani da tutta Italia e 24 postazioni in cui degustare i sapori del Natale e dei prodotti tipici del territorio. Il Radicondoli Christmas Market 2023 unisce, infatti, il mercatino artigianale di altissima qualità alla proposta culinaria stellata in versione street food. Lungo le vie del borgo, nei negozi, nei cortili messi a disposizione dai cittadini, ci saranno gli chef a lavorare e proporre i propri piatti, ma anche l’artigianato artistico, il mercatino e tanti luoghi in cui fermarsi per assaggiare prodotti tipici e i sapori del territorio. Insieme nello street food ci saranno gli chef Filippo Saporito de La Leggenda dei Frati di Firenze e gli stellati Maurizio Bardotti del Ristorante Osteria Passo dopo Passo di Castellina in Chianti, Gaetano Trovato di Arnolfo a Colle, Alessandro Rossi del Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto e Leonardo Fiorenzani della Sosta del Cavaliere a Torri, Sovicille. Grande protagonista, Tommaso Vatti, pizzaiolo pluripremiato della Pizzeria La Pergola di Radicondoli. "Ormai è un momento chiave per avvicinarsi al Natale, è l’avvio vero e proprio delle feste – commenta Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli – Il nostro borgo si prepara ad accogliere tanti visitatori che possono assaggiare la bellezza delle festività. Luci, prodotti tipici, sorprese e una grande qualità della proposta sono nostre caratteristiche che anche quest’anno ribadiamo grazie a tutti gli organizzatori". Si avvicina anche il momento di Casole E’… Emozioni di Natale, giunta alla terza edizione, che si caratterizza per i tanti eventi natalizi e per l’allestimento di addobbi in tutto il centro storico. Domenica 26 novembre dalle ore 10 alle 19 in piazza della Libertà e nel magnifico chiostro della Collegiata presenti bancarelle di artigianato e prodotti tipici per chi vuole iniziare a fare compere e regali natalizi. Presenti produttori e artigiani toscani, che proporranno prodotti unici, tutti creati per l’occasione. Sono previsti eventi correlati: dalle 15 animazione per bambini con Gli amici del Musical e da non perdere la cerimonia di accensione delle luminarie che si terrà alle 17. Anche i ristoranti e i bar proporranno specialità a tema. Ulteriore appuntamento a Casole, per i più piccoli, Domenica 17 dicembre con l’arrivo di Babbo Natale.

Lodovico Andreucci