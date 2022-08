E’ festa a Guazzino Nonno Ilvo soffia su 100 candeline

Un bel traguardo quello raggiunto da Ilvo Mariotti che ha appena festeggiato, insieme ai suoi familiari, la veneranda età di 100 anni.

Nato a Sinalunga il 31 luglio 1922 dopo gli anni bui della seconda guerra mondiale nella quale è stato al fronte nel nord Italia, ha sempre lavorato come operaio per oltre quaranta anni nell’azienda di laterizi che si trova a Guazzino, da sempre il suo paese di residenza.

Particolarmente lucido e brillante, parla molto volentieri della sua gioventù, ma anche gli ultimi due decenni, nei quali è stato molto vicino alla moglie Adele venuta a mancare proprio un anno fa.

Nei suoi racconti si sofferma anche sulla sua giornata tipo che lo vede costantemente presente al circolo Arci del paese, sia per aggiornarsi sulle notizie riportate dai vari quotidiani, che per la tradizionale partita a briscola con i tanti amici del luogo, tutti molto più giovani di lui.

Alla festicciola in famiglia organizzata per festeggiare il compleanno, oltre al figlio Lorenzo, hanno partecipato i nipoti Beatrice e Francesco. E anche il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei (nella foto insieme a Ilvo e in mano la torta con la cifra 100) nel complimentarsi per il traguardo raggiunto gli ha consegnato un ricordo che lui ha apprezzato moltissimo.

Massimo Tavanti