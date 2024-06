E’ di Poggibonsi la ‘Modella del basket’. Carlotta testimonial della finalissima

Si chiama Carlotta Guerranti (nella foto), è originaria di Poggibonsi ed è conosciuta come la ‘Modella del basket’. In questi giorni Carlotta è attiva nell’importante ruolo di testimonial della finale di Lega Basket di Serie A tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Ovvero la sfida decisiva per la conquista dello scudetto tra i due sodalizi. Carlotta, nella foto apparsa sul profilo ufficiale Istagram della Lega Basket, tiene stretta a sé la Coppa che sarà assegnata a uno dei club in lizza per il titolo tricolore. Vive da tempo nella città di Milano la giovane poggibonsese, che conta 90mila follower su Instagram: il lavoro da modella si unisce per Carlotta Guerranti con l’impegno da influencer proprio nell’universo cestistico. In pratica è il volto che "accompagna" le due formazioni nel cammino verso l’assegnazione del titolo tricolore tra la società felsinea e il team meneghinio Un’opportunità di indubbio prestigio per Carlotta Guerranti, che da Poggibonsi sta compiendo un cammino di assoluto valore sui principali palcoscenici del basket.