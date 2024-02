E’ allarme per i lupi. Evento con Anpana

L’Anpana, sezione di Siena, annuncia la collaborazione con WWF Italia. Lancia, così, anche l’evento che si terrà a Colle di Val d’Elsa il 9 marzo e che avrà per tematica principale i lupi. "Cattivo a chi?", questo il titolo dell’iniziativa organizzata dalla sezione senese di Anpana in Via Mastrobono, 2 al Circolo Arci Buena Vista. "Siamo lieti di annunciarci – viene affermato in una nota – un nuovo evento in collaborazione con WwfItalia! Dati gli ultimi avvistamenti di lupi avvenuti nei pressi di Siena e provincia e la conseguente preoccupazione dei cittadini, qualcuno di voi ci ha chiesto aiuto, consigli, indicazioni su come comportarsi nei confronti di questo selvatico". Tra i relatori Marco Antonelli, zoologo esperto conservazione grandi carnivori di Wwf Italia, Andrea Cucini, nucleo cinofilo antiveleno WWf Italia, la Dottoressa Valentina Serandrei del nucleo cinofilo antiveleno WWf Italia e Jair Zurolo, Docente Gea – tecnico di cattura selvatici e addetto al recupere e gestione felini esotici pericolosi. "Il lupo è davvero così ‘cattivo’ come crediamo, come ci hanno insegnato sin da bambini (complice, ad esempio, la fiaba di Cappuccetto Rosso)? – continua la nota di Anpana – Dunque per fare chiarezza abbiamo deciso di mettere a vostra disposizione le nostre conoscenze per dimostrarvi che, con qualche accortezza, la coesistenza con questa specie è possibile. Sabato 9 Marzo, 14,30-18. Siete tutti invitati! Saremo lieti di insegnarvi qualcosa di nuovo: la cultura rende liberi, noi e gli altri. La credenza secondo cui il nostro benessere è dato dall’eliminazione di un’altra specie si chiama guerra e noi la ripudiamo".