Due studentesse al top In gara al Geometriko

Benedetta Cucini e Cristiana Camerino sono due studentesse di Poggibonsi che frequentano l’Istituto comprensivo 1, rispettivamente nella seconda D e nella seconda F. Dopo essersi aggiudicate i titoli di campionessa e di vice all’interno della loro realtà scolastica, hanno rappresentato la Toscana all’ottava edizione, a Salerno, del torneo nazionale di Geometriko. Si tratta di un programma didattico studiato per rendere più innovativo l’apprendimento tra i giovani della geometria piana. I ragazzi si sfidano sulle proprietà dei quadrilateri in un gioco stimolante anche dal punto di vista dello sviluppo delle strategie. La prima fase del progetto ha visto il coinvolgimento degli allievi di tutte le classi seconde e terze dell’Istituto diretto da Annarita Magini. Gli iscritti si sono affrontati in un appassionante torneo. "A Geometriko la nostra scuola partecipa ormai dal 2015, ovvero dall’edizione inaugurale – spiega la professoressa Francesca Bernardi, responsabile del progetto che ha seguito da vicino le varie fasi della manifestazione – perché questo progetto è ritenuto da noi insegnanti un valido strumento per permettere ai ragazzi di acquisire e consolidare l’apprendimento della geometria piana e in particolare dei quadrilateri in modo attivo e dinamico". Una esperienza davvero entusiasmante a conti fatti per Benedetta Cucini e Cristiana Camerino, che a Salerno, presso la Sala dei Marmi del Municipio, si sono confrontate con una schiera di coetanei di un centinaio di scuole da tutta Italia, mettendo in mostra le loro abilità in materia in virtù di quanto imparato nelle lezioni in aula.

Paolo Bartalini