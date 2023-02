Interessate da lavori due strade vicine di Poggibonsi: via Borgo Marturi, a partire da oggi e fino ad aprile, e via Santa Caterina, nell’arco di un paio di giorni. Manutenzioni edili in programma dunque da stamane in via Borgo Marturi, all’altezza del civico 43. Operazioni che determineranno un divieto di sosta con rimozione forzata e un restringimento di carreggiata nel tempo previsto per la realizzazione. Un intervento che andrà avanti in via Borgo Marturi per un paio di mesi, fino al 13 aprile per un’estensione di circa 24 metri lineari. Operazioni impegnative, dunque, a giudicare dalla durata e dalle temporanee limitazioni al transito dei mezzi nella zona, in centro storico. In via Santa Caterina, invece, le operazioni riguardano il rifacimento di una fognatura, all’altezza del numero 46, per un’estensione di circa 42 metri lineari. In questo secondo caso, i provvedimenti e le limitazioni al traffico (restringimento di carreggiata e senso unico alternato) dureranno pochi giorni, dal 22 al 24 febbraio, bel tempo necessario, dalle 8 alle 18, per lo svolgimento delle operazioni previste. Per entrambe le operazioni in agenda, il Comando della Polizia municipale di Poggibonsi ha emesso le relative ordinanze.