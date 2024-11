Due incidenti nel giro di poche ore

Domenica scorsa un autobus, poco dopo il Sacro Cuore, colpì la fiancata di un’auto in sosta, causandole seri danni. E la mattina dopo un altro mezzo colpì porta Camollia, lasciando i segni del proprio passaggio. Cose che possono succedere a chiunque si metta alla guida, certo, i problemi però sono almeno tre: in Campansi altri incidenti si sono già verificati, con danni a specchietti o auto; la pericolosità per i pedoni soprattutto tra le via Camollia e Gazzani è evidente; il rischio per il patimonio storico-artistico anche. Ma è proprio inevitabile che i mezzi di 12 metri passino da quella direttrice? E si sono mai veramente studiate le possibili alternative?