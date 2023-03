Due giorni insieme a Mimmo Palladino

Due giorni dedicati alla grande arte contemporanea, quelli di oggi e domani in Valdelsa, in compagnia di Mimmo Paladino, uno dei massimi esponenti della transavanguardia italiana. Oggi alle 19, l’artista sarà a Poggibonsi per una visita ai suoi ‘Dormienti’, esposti da anni alla Fonte delle Fate, ed alle 20 al cinema Garibaldi per la proiezione del film "La divina cometa" di cui è regista. Domani Paladino sarà a Colle, dove, alle 12, insieme al sindaco Donati ed al presidente di Arte Continua, Mario Cristiani, presenzierà all’inaugurazione di una mostra di sue tre opere scultoree, curata dall’artista cinese Cai Guo-Qiang, allestita al museo all’aperto ‘Umoca ideato dalla stesso Guo-Qiang sotto le arcate di Ponte San Francesco, dove resteranno esposte fino al prossimo mese di novembre.