Due borse di studio in ricordo del professor . Pietro Terrosi Vagnoli

La famiglia Terrosi Vagnoli, il Rotary Distretto 2071 ed il Rotary Club Siena, istituiscono due borse di studio del valore di euro 2.500 ciascuna come sostegno per altrettanti progetti di studio in ricordo del professor Pietro Terrosi Vagnoli, past district governor del Distretto 2070 nell’annata rotariana 2008-2009. Il bando è rivolto a tutti gli studenti e i neolaureati degli Atenei in Italia riconosciuti dal Minister dell’Università e della ricerca per progetti finalizzati a realizzare la propria formazione, crescita professionale e personale. Le borse di studio verranno assegnate sulla base di un progetto presentato dallo studente secondo quanto indicato all’articolo 3, considerando come ulteriori elementi di valutazione il piano degli studi seguito, la media dei voti degli esami sostenuti e la condizione economica del candidato. Il bando può essere scaricato sul sito del Rotary Siena.