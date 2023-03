’Du pici sotto le stelle’ vince "Italialive"

"Du’ Pici sotto le stelle" è l’evento italiano vincitore dell’XI Premio Italive. La manifestazione organizzata dall’Associazione Amatori Pici Chianciano ha ottenuto il consenso di giuria e consumatori per la categoria Sagre ed Eventi Enogastronomici. Alla cerimonia di premiazione che si è svolta ieri a Roma, nell’Area Archeologica Stadio di Domiziano a piazza Navona, hanno presenziato per l’Associazione il vice-Presidente Nico Canestrelli insieme ad alcuni volontari e Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano. "Per la nostra Associazione è motivo di orgoglio il riconoscimento, frutto di un grande lavoro da parte dei volontari, un gruppo unito nella passione e nella condivisione delle tradizioni", ha commentato il presidente Andrea Guidotti.