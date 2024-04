Droga e un coltello in auto. Denunciati quattro ragazzi. Uno di loro è minorenne

Beccati sulla Palio dalla polizia con mezzo chilo di hashish e un coltello di 23 centimetri nell’auto. A finire nei guai quattro giovani di età compresa tra i 24 e i 17 anni, tutti denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e uno di loro anche per il possesso dell’arma bianca.

Era già sera, quando un equipaggio della polizia stradale di Montepulciano, mentre stava pattugliando, come di consueto, l’Autopalio in direzione Siena, ha intercettato, nelle immediate vicinanze di Poggibonsi, una Mercedes con quattro persone a bordo. Gli agenti fermano l’auto, e da lì a poco non sarebbero mancate le sorprese. All’inizio sembrava un accertamento di routine, niente lasciava presagire quello che poi sarebbe successo. C’era però qualcosa che ai poliziotti non quadrava, anche perché i ragazzi, tutti risultati positivi al controllo in banca dati, manifestavano evidenti segni di nervosismo.

I poliziotti si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire il controllo. Sospetti che dopo pochi secondi si sono rivelati legittimi. La prima sommaria ispezione dell’auto, infatti, ha portato alla scoperta di un coltello di 23 centimetri, di cui 12 di lama con punta acuminata, nascosto sotto il sedile del conducente.

A quel punto gli agenti hanno intensificato i controlli all’interno della Mercedes, rinvenendo una busta in plastica con dentro 5 panetti di sostanza marrone, poi rivelatasi hashish, per un peso di 500 grammi. I poliziotti della stradale di Montepulciano, con l’ausilio dei colleghi del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, hanno accompagnato i quattro giovani presso gli uffici della Sezione dove, dopo gli accertamenti di rito, li hanno denunciati tutti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il conducente della Mercedes anche per il possesso ingiustificato dell’arma da taglio. Per lui, dunque, una doppia denuncia.

Insomma, che quello che all’inizio sembrava un normale controllo stradale, uno dei tanti sulla arterie di maggiore scorrimento, è sfociato nel giro di qualche minuto in una vera e propria operazione antidroga, disattivando un importante canale dello spaccio di sostanze stupefacenti nella nostra provincia.