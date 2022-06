Droga a Siena, scoperta associazione italo-albanese: 6 arresti

Articolo : Siena, 20enne arrestato per detenzione e spaccio di droga

Siena, 11 giugno 2022 - Al via una maxi-operazione anti-droga. Dalle prime ore dell'alba di oggi, sabato 11 giugno, la Polizia di Stato di Siena sta dando esecuzione a 11 misure cautelari, 6 in carcere e 5 obblighi di dimora, nei confronti di cittadini albanesi e italiani, emesse dal gip del Tribunale di Firenze su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

L'operazione della Polizia ha permesso di sgominare un'associazione per delinquere italo-albanese dedita al trasporto, al commercio, alla vendita, alla cessione e all'illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina ed hashish. Le misure sono eseguite in diverse zone della Valdichiana senese dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi-Chianciano Terme, in collaborazione con le Squadre Mobili delle Questure di Siena, Perugia, Arezzo e Brescia.

I dettagli dell'operazione "Drug Holiday" saranno resi noti nell'ambito di una conferenza stampa che si terrà questa mattina alle ore 11.30 in Questura a Siena. Interverranno, tra gli altri, il sostituto procuratore della Repubblica presso Tribunale di Siena Siro De Flammineis che ha coordinato le indagini, insieme alla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, e il questore Pietro Milone.