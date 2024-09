Dramma sulla linea Siena-Firenze. Grave giovane investito da un treno

Dramma sulla linea ferroviaria Siena-Firenze. Un 25enne di Poggibonsi è stato investito dal treno ed è ricoverato in gravi condizioni alle Scotte. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 6,25 tra Certaldo e Granaiolo. Ancora da ricostruire la dinamica, al vaglio dei carabinieri di Empoli, intervenuti sul posto con il 118 e altre forze di polizia. Il treno coinvolto nell’incidente è il 18200 in partenza da Siena alle 5,43. Il suo arrivo a Firenze è previsto alle 7,43. Ma a metà percorso è avvenuto l’investimento del giovane, che ha paralizzato l’intera linea. Il ferito è stato trasportato al policlinico di Siena in codice rosso per le serie conseguenze riportate. La circolazione ferroviaria, come facilmente intuibile, è andata subito in tilt: un treno è stato soppresso, altri 11 sono stati limitati nel tragitto, un treno ha accumulato un ritardo di un’ora e quaranta.

"La situazione - ha spiegato Rfi - è tornata regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto". Il tragico imprevisto ha provocato gravi disagi e in tanti sono arrivati tardi a lavoro. Di conseguenza, non sono mancate le polemiche, sollevate anche sui social dal Comitato pendolari Valdelsa, di cui fanno parte al momento 721 persone. Persone che prendono tutti i giorni il treno per motivi di lavoro o di studio e che, indipendentemente dagli incidenti che purtroppo possono capitare, toccano quotidianamente con mano le tante criticità della linea Siena Firenze: continui ritardi per i guasti ai convogli, obsoleti e ormai inadeguati, passaggi a livello bloccati, corse cancellate senza avvisare i viaggiatori. Intanto, è sulla rampa di lancio il raddoppio del tratto Empoli-Granaiolo, di dieci chilometri. Non appena ultimato, darà continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, andando a interessare l’intero collegamento tra Empoli e Poggibonsi: i due maggiori centri abitati della Valdelsa senese e fiorentina. L’intervento, come ha spiegato più volte Rete Ferroviaria italiana anche negli ultimi giorni, migliorerà notevolmente il servizio, eliminando uno dei maggiori problemi in assoluto: i ritardi. Ma in questo momento, ovviamente, la cosa più importante è che il giovane poggibonsese si riprenda e che quanto prima la vita torni a sorridergli.