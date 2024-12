’Dove eravamo rimasti’ a Colle. Soleghi e Lopez regalano emozioni

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti e autori e insieme presentano ‘Dove eravamo rimasti’, in scena martedì 17 alle 21 al Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa. Con la collaborazione di Giorgio Cappozzo e con la Jazz Company diretta da Maestro Gabriele Comeglio. Questo nuovo spettacolo di Lopez & Solenghi propone sketch, brani musicali, contributi video, come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella/Berlusconi.

Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Comeglio sarà ancora una volta irrinunciabile spalla della cornice musicale. "La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show – spiegano i due artisti –, è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita".

"Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui – proseguono – e non a caso l’abbiamo battezzato ’Dove eravamo rimasti’". L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi "parenti" seduti giù in platea. I due attori provengono dal famoso ‘Trio’ composto da Anna Marchesini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi che nasce nel 1982 con la trasmissione radiofonica Helzapoppin su Radio 2. Da quel momento il Trio inizia a partecipare a vari programmi televisivi. Nel 1985 al varietà di Rai 2 Il tastomatto, al fianco di Pippo Franco, nel quale sono nati molti degli sketch che li hanno resi famosi, come le parodistiche interpretazioni dei telegiornali, spot pubblicitari e dei quiz. Nel 1985 a Domenica in, quell’anno sotto la conduzione di Mino Damato.

In seguito a questa esperienza vengono premiati come Rivelazione dell’anno. Vengono chiamati a realizzare intermezzi comici anche al Festival di Sanremo per tre edizioni (1986, 1987 e 1989). Nel 1986 sono a "Fantastico 7" condotto da Pippo Baudo. Nel luglio 2016 purtroppo muore Anna Marchesini. Dal 2018 Solenghi e Lopez iniziano un tour di spettacoli in cui si esibiscono insieme, riproponendo anche alcune cose del passato.