Doppio concerto alla Ss. Annunziata. Ingresso gratuito

La musica unisce la nostra città a quella austriaca di Landerskron grazie al concerto di oggi alle 10 nella chiesa della Santissima Annunziata in piazza del Duomo a Siena. Si esibirà infatti il coro austriaco ’Kammerchor Norbert Artner’ di Landerskron (Carinzia), diretto da Hervig Wiener, insieme all’Unione Corale Senese Ettore Bastianini, per la direzione di Francesca Lazzeroni, quale coro ospitante. Anche questa volta dunque la Corale accoglie con entusiasmo i cori ospiti. Il programma prevede sia pezzi polifonici proposti dal coro austriaco, che pezzi lirici eseguiti dall’Unione Corale, con poi due brani cantati insieme, tratti dal repertorio dell’uno e dell’altro coro. Il coro austriaco terrà poi un secondo concerto, con un diverso programma, alle 18 nella sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, in via di Città 36 (ingresso libero).