Donne Insieme Valdelsa Arriva una donazione da dodici negozi

Negozianti di Poggibonsi contro la violenza di genere. Ha dato frutto l’iniziativa dei titolari di dodici attività, che si sono uniti con l’intento di sostenere i progetti del Centro antiviolenza di Donne Insieme Valdelsa. Una realtà del territorio che in sedici anni ha salvato la vita alle vittime di violenza, accogliendo nel 2023 circa 80 persone secondo i dati diffusi dalla stessa associazione in coincidenza del 25 novembre, Giornata nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ora la consegna dei salvadanai (nella foto), al centro, Caterina Suchan, presidente di Donne Insieme Valdelsa, con le commercianti Federica Mecacci e Sabrina Vanni). I clienti non hanno esitato a depositare le offerte nei contenitori, sistemati negli esercizi che hanno aderito all’appello: Le Aly della Luna, Lavaggio del Borgaccio, Blu Bar Tabaccheria, Vivaio Il Roseto, Studio Estetica, Jessicapelli, Studio Centro Ortodonzia San Lucchese, Re Sole, Balloon City-Le Delizie di Carta, Piero Tabaccheria, Erboristeria Trifoglio, Sfumature Angela.

Paolo Bartalini