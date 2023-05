Donna muore all’ospedale La famiglia fa denuncia

di Laura Valdesi

SIENA

Una donna di 81 anni è morta all’ospedale di Campostaggia, a Poggibonsi, dopo alcuni ricoveri nei mesi scorsi e quasi un mese trascorso in terapia intensiva. Un percorso sanitario di sofferenza, particolarmente delicato, sfociato nel decesso. Su cui adesso i familiari della pensionata, vedova con due figlie, chiedono alla procura della repubblica di fare chiarezza.

In particolare di valutare se possano esserci eventuali responsabilità di terzi nella morte dell’anziana. E’ stata presentata infatti, attraverso l’avvocato Manfredi Biotti, una denuncia contro ignoti a seguito della quale la procura ha aperto un fascicolo. Il pm Silvia Benetti, che si occupa dell’inchiesta, giovedì ha dato l’incarico per l’autopsia al professor Mario Gabbrielli che l’ha eseguita subito dopo. La famiglia ha nominato un proprio consulente di parte, Mario Valgimigli. La relazione del medico legale sarà sul tavolo del magistrato fra 90 giorni e aiuterà a comprendere se ci sono eventuali responsabilità oppure si è trattato di un naturale decorso clinico che non poteva essere diverso.

L’anziana è stata ricoverata un paio di volte a Campostaggia. Particolarmente delicata una fase del percorso sanitario che ha dovuto affrontare: la paziente venne dimessa dopo il secondo ingresso in ospedale e tornò dunque a casa. Frequentando per neppure una settimana una struttura riabilitativa prima di sentirsi molto male. Tanto da essere ricoverata nuovamente, questa volta in terapia intensiva.

La pensionata è rimasta lì per quasi un mese, senza riuscire a riprendersi. Poi il decesso. E la decisione dei familiari, che si sono affidati all’avvocato Biotti, di rivolgersi alla procura per capire se possono esserci state negligenze nell’assistenza. Se qualcosa magari è stato trascurato. Il fascicolo al momento è contro ignoti, non ci sono indagati.