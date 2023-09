Donazione Sangue a Siena: Patto tra Scotte e Comune

Unire le forze, collaborare e condividere i percorsi virtuosi con un obiettivo comune: promuovere la cultura della donazione di sangue e aumentare le donazioni. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato da Comune di Siena, con il sindaco Nicoletta Fabio, Azienda ospedaliero-universitaria, con il dg Antonio Barretta, e i vertici delle associazioni di volontariato operanti nel settore: Anpas, Avis, Ffratres territoriali e Gruppo donatori di sangue delle Contrade. Con l’accordo, i firmatari si impegnano a promuovere la cultura della donazione di sangue verso i dipendenti e collaboratori del Comune, attraverso la divulgazione di conoscenze e informazioni fornite dall’Aou Senese e dal volontariato, e a favorire la partecipazione di dipendenti e collaboratori alle giornate ed iniziative dedicate alla donazione di sangue.

Altro aspetto importante, si spiega in una nota, è quello di facilitare, per i lavoratori, l’utilizzo degli istituti contrattuali di settore previsti per la donazione di sangue (ad esempio permessi retribuiti, giustificativi di assenza, ecc.) e valutare ulteriori forme di facilitazione per la donazione di sangue. Il protocollo avrà una durata di tre anni.