Donazione di sangue, il Centro Trasfusionale apre le porte

Il Centro Trasfusionale di Campostaggia apre le porte per una serie di pomeriggi straordinari dedicati alla donazione di sangue e plasma. Per implementare le donazioni e fronteggiare le necessità del sistema sanitario regionale, sono state messe a disposizione dei donatori negli ospedali dell’Asl Toscana Sud Est alcune sessioni di aperture straordinarie. Relativamente alla provincia di Siena, queste interessano i Centri emotrasfusionali di Campostaggia e di Nottola. All’ospedale di Campostaggia le aperture straordinarie sono già partite e proseguiranno lunedì 25 novembre e martedì 10 dicembre, tutte dalle 14.30 alle 18.30. Per prenotare è possibile contattare le Associazioni di donatori (a Poggibonsi ci sono Fratres e Avis) o direttamente il locale Centro emotrasfusionale ai numeri 0577-994702 e 0577-994399. Si può donare se si hanno 18 anni e si è in buona salute. Centro emotrasfusionale e associazioni ricordano di prenotare la donazione, magari coinvolgendo in questa buona azione anche amici e parenti.

Fabrizio Calabrese