Donazione di sangue. Accordo tra Polizia e Azienda Ospedaliera

1Martedì alle ore 11.30, nel Salone d’Onore della Caserma Piave della Questura di Siena (nella foto il questore Pietro Milone), si terrà la conferenza stampa per presentare il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ’Le Scotte’ e la Polizia di Stato per la promozione delle donazioni di sangue. Il protocollo si inserisce in un progetto più ampio di promozione della donazione di sangue.