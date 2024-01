Donazione all’ospedale. Gli Amici di Poggibonsi pensano ai piccoli pazienti

Cresceranno per numero e qualità gli strumenti sanitari a disposizione dell’ospedale di Campostaggia, grazie a una nuova donazione a cura dell’associazione Amici di Poggibonsi. Attualmente resta da programmare, per essere poi messa ufficialmente in agenda, la cerimonia di consegna, ma è certo che il gruppo di soci volontari che ha al vertice Flaminio Benvenuti offrirà al padiglione valdelsano una speciale sonda per la Cardiologia pediatrica, già acquistata e pronta a entrare nella dotazione ospedaliera. A vantaggio dei piccoli pazienti che dovranno sottoporsi a particolari esami nella struttura sanitaria di Campostaggia. Impegnata sul territorio da oltre trent’anni, l’associazione Amici di Poggibonsi è da sempre protagonista di iniziative benefiche per la comunità locale e dedica in più le proprie energie per organizzare eventi culturali e didattici, con il patrocinio del Comune, rivolti essenzialmente ai più giovani.

In momenti recenti, per la precisione lo scorso 19 ottobre, è avvenuta la consegna a Campostaggia del Paxman, ovvero il casco refrigerante per l’Oncologia comperato in virtù dei contributi di enti, associazioni, aziende e privati cittadini. Tutto nel quadro di una campagna di raccolta, denominata "Uniti per l’ospedale", che è andata avanti tra la primavera e l’estate del 2023. Arriva quindi a compimento in questi giorni un altro progetto da parte degli Amici di Poggibonsi. "La sonda sarà donata alla Cardiologia di Campostaggia, guidata dal dottor Antonio D’Arpino – spiega il presidente Flaminio Benvenuti – un reparto che ha iniziato l’attività in ambito pediatrico e che deve pertanto servirsi dei dispositivi e delle apparecchiature necessarie per gli esami specifici, come l’ecografia cardiaca nei bambini. La sonda è stata acquistata dagli Amici di Poggibonsi attraverso la somma risparmiata per l’acquisto della apparecchiatura Paxman per l’Oncologia, con una integrazione fondamentale per raggiungere l’importo totale previsto". La ditta fornitrice è la General Electric, per un apparecchio che, normalmente, può arrivare a costare più di 10mila euro. Adesso si attende dunque di conoscere formalmente la data per l’ingresso in servizio a Campostaggia della sonda per la Cardiologia pediatrica targata Amici di Poggibonsi.

Paolo Bartalini