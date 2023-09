’Donarevitainvita’. Una campagna social per il midollo osseo

Una campagna social per promuovere la campagna nazionale di sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo. Si chiama ’Match it now’ ed è il titolo della campagna nazionale di ADMO, Associazione italiana donatori di midollo osseo, per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche che si svolge da oggi al 24 settembre, e alla quale il policlinico Le Scotte ha già aderito.

Nel 2023, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha deciso di aderire all’iniziativa, raddoppiando il suo impegno. Infatti, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di midollo osseo, l’Azienda ospedaliera Senese ha varato una propria campagna social con l’hashtag #donarevitainvita. È questo lo slogan scelto per accompagnare i video informativi arricchiti dalle testimonianze di pazienti e donatori che raccontano la loro esperienza di vita in questo delicato ma importantissimo ambito.

Al loro fianco i professionisti dell’Aou Senese che operano in questo settore: la professoressa Monica Bocchia, direttrice di Ematologia, la dottoressa Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale, il dottor Giuseppe Marotta, responsabile del Dipartimento Terapie cellulari, Ematologia e Medicina di Laboratorio e direttore Terapie cellulari e officina trasfusionale, a cui afferisce anche la dottoressa Annamaria Lenoci. I video saranno lanciati sui canali social dell’Aou Senese, dunque su Instagram, Youtube e TwitterX, nei giorni in cui ADMO porta avanti la sua campagna nazionale.

Inoltre, come consuetudine durante la settimana di ’Match it now’, il Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese apre le sue porte per visite e colloqui gratuiti per gli aspiranti donatori. Ma lo fa per due settimane, anziché una: da lunedì 18 a sabato 30 settembre, dalle ore 8 alle 12.30, sono in programma visite gratuite, colloqui con il medico trasfusionista (previa compilazione di un questionario anamnestico e del consenso informato) e prelievi per i dati genetici per tipizzazione HLA (indagini di laboratorio per valutare la compatibilità tra potenziali donatori e possibili riceventi) ad accesso libero.

Per saperne di più e poi procedere è necessario presentarsi alla segreteria del Centro Emotrasfusionale per l’accettazione e l’eventuale consegna dei moduli di consenso e questionario anamnestico, disponibili online sul sito dell’iniziativa.