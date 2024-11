Donare la spesa. Domani la giornata per aiutare i poveri

Poste Italiane sostiene anche quest’anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa di solidarietà organizzata da Banco Alimentare Onlus è diventata nel tempo un importante momento di condivisione e sensibilizzazione al tema della povertà attraverso l’invito a fare la spesa per le persone in difficoltà. Domani oltre 150mila volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti ad acquistare prodotti a lunga conservazione da donare alle oltre 7600 organizzazioni partner territoriali convenzionatecome mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centro d’ascolto.