Donare il sangue anche la domenica . Tre appuntamenti al policlinico Le Scotte

Prosegue l’iniziativa dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese di aprire il Centro Emotrasfusionale anche una domenica al mese, per ampliare le possibilità di donare il sangue. Sarà possibile recarsi all’Aou Senese nelle domeniche del 24 settembre, del 22 ottobre e del 26 novembre, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 0577 585076, dalle 10 alle 13, dal lunedì al sabato. "Proseguiamo con entusiasmo queste aperture – dichiara la dottoressa Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese – spinti dalle buone risposte arrivate nei mesi scorsi e dalla sinergia con le associazioni di volontariato, dei compagni di viaggio indispensabili anche per questo tipo di iniziative. Donare il sangue è fondamentale per le attività dell’ospedale, che è un policlinico di alta specializzazione dove si concentrano attività trapiantologiche e traumatologiche di eccellenza. Ricordiamoci, inoltre, che donare il sangue consente non solo di aiutare il prossimo, ma di tenere periodicamente sotto controllo la propria salute". Le iniziative andranno avanti nelle prossime settimane e mesi con Anpas, Avis, Fratres e Gruppo Donatori Sangue delle Contrade.