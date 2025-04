Domani ’Vivicittà’, lo sport per tutti. La corsa più grande del mondo

Domani torna Vivicittà, la corsa-passeggiata aperta a studentesse, studenti, alunni e comunità tutta, pronta ad invadere le vie di Siena e le strade dei dintorni, con atleti e colori. L’appuntamento è fissato per le 8.30, alla Fortezza medicea, per il ritiro dei pettorali e degli omaggi. E’ la corsa più grande del mondo e simbolo dello sport per tutti: alle 9.30 la partenza in contemporanea con tutte le altre città che parteciperanno ad un’unica classifica compensata.

La manifestazione Uisp, che abbraccia in un’unica e originale formula atleti professionisti e sportivi della domenica, prevede la gara competitiva di 10 chilometri sul suggestivo percorso lungo le vie Medioevali del centro storico e una camminata ludico-motoria di 5 chilometri per le vie di Siena. Ogni anno, Vivicittà sceglie un tema su cui impegnarsi, come la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza sociale e la solidarietà tra i popoli, perché la libertà di correre non sia un privilegio di pochi, ma un diritto per tutti.

Quest’anno in linea con la campagna di tesseramento Uisp, e più che mai attuale, il tema è ‘Immagina… le persone vivere in pace’. La mattina della gara si accettano le iscrizioni fino alle 9.