Domani tornano i Giochi in Piazza Previste donazioni per l’Oncologia

Tornano i Giochi in Piazza a Poggibonsi e non mancherà nell’occasione la possibilità di partecipare al progetto benefico Uniti per l’ospedale. Durante la manifestazione, voluta dall’associazione Amici di Poggibonsi nel centro storico domani dalle 15 alle 18,30, saranno infatti accettate dai promotori le donazioni nel quadro della raccolta fondi per dotare l’Oncologia di Campostaggia dello speciale strumento medico necessario per limitare la caduta dei capelli causata dalla chemioterapia. In programma giochi liberi per bambini e ragazzi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. Per giocare bisogna iscriversi fino alle 17,30 presso una delle postazioni: in via Maestra, zona largo Gramsci, in piazza Savonarola e in piazza Matteotti. Gli Amici di Poggibonsi con il presidente Flaminio Benvenuti (foto), per questo appuntamento contano sul patrocinio del Comune e sul sostegno di altri enti e associazioni: Via Maestra centro commerciale naturale, Avis, Istituto Roncalli, Upp, Us Virtus, Auser, Rioni, Fotoclub 3Asa.

Paolo Bartalini