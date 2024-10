Domani torna la raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop

Torna il 12 ottobre, in oltre 120 punti vendita Unicoop Firenze, la raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare. Saranno impegnati sul campo oltre 2000 volontari, in modo da destinare i prodotti a mense, empori e famiglie toscane. L’organizzazione ha il motto della filiera corta e tempestiva: i prodotti donati da soci e clienti verranno direttamente ritirati dalle associazioni e dalle Caritas della regione, arrivando in poco tempo sulle tavole dei bisognosi, nelle mense solidali e negli empori della solidarietà.

Non si perde tempo ed è un bene visto che sempre più persone hanno necessità di aiuto: secondo il rapporto povertà 2024 della Caritas della Toscana nel 2023 le Caritas toscane hanno incontrato oltre 28mila persone fragili. I generi alimentari più richiesti sono olio d’oliva e di semi, farina, pasta, conserva, carne, tonno e legumi in scatola, succhi di frutta, latte a lunga conservazione, prodotti per la prima colazione, prodotti per i bambini, di igiene personale e cura della casa. Con la prima raccolta alimentare del 2024 sono state donate 193 tonnellate di prodotti, a cui si aggiungono 162mila confezioni di materiale, donato con la recente raccolta scolastica di settembre, ora la nuova sfida. "In un momento così difficile per tante famiglie e per tutti noi, questo secondo appuntamento dell’anno con la raccolta alimentare è un‘occasione, più importante che mai, per fare la propria parte e per dare un segno tangibile di solidarietà verso le fasce deboli della popolazione", ha spiegato Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze. Don Fabio Marella, vicedirettore Caritas Firenze, ha sottolineato che l’obiettivo è "sottolineare quanto sia essenziale fare rete per fronteggiare quest’emergenza sociale senza precedenti dal dopoguerra".

"La Toscana – ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani – è terra di solidarietà e la raccolta alimentare della Fondazione Il cuore si scioglie è una delle più significative e longeve azioni di solidarietà". La sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato di "progetto importante, risposta concreta ai bisogni delle persone più fragili".

Niccolò Gramigni