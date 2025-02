Domani ’Relazioni d’arte’. Venerdì debutta. Topi di Pinacoteca

Tornano le conferenze ’Relazioni d’Arte’ a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla. La prossima conferenza dal titolo ’Baldassarre Peruzzi e la scultura’ , sarà tenuta dalla professoressa Alessandra Giannotti domani alle 17. La versatile carriera figurativa di Baldassarre Peruzzi si arricchì nel corso degli anni ’20 del Cinquecento di progetti destinati alla scultura. I Musei Nazionali di Siena annunciano poi ’Topi di Pinacoteca’, rassegna con presentazione di libri in Pinacoteca: il primo appuntamento si terrà venerdì alle 17 con la presentazione del volume ’Un Medioevo di abbracci: Non solo d’amore, non solo umani’ di Virtus Zallot.