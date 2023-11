Domani l’open day contro il papilloma virus nei centri vaccinali Asl

Open day di vaccinazione contro il papilloma virus oggi e domani. Oggi saranno pediatri e medici di medicina generale ad offrire la vaccinazione nei loro ambulatori, mentre domani saranno i Centri vaccinali dell’Asl Sud Est a somministrare la vaccinazione, senza necessità di prenotazione, dalle 12 alle 18. L’iniziativa è rivolta ai maschi dagli 11 ai 18 anni, alle ragazze dagli 11 ai 26 anni che non hanno mai ricevuto il vaccino o non hanno ancora completato il ciclo anti-papilloma. L’infezione da HPV è la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale ed è causa del tumore al collo dell’utero nelle femmine mentre nei maschi provoca lesioni delle mucose genitali e lesioni pre-cancerose. Circa 8 donne su 10 nel corso della loro vita entrano in contatto con il virus, che conta più di 100 varianti di cui 13 definite ad alto rischio e collegate all’insorgenza di tumori.