Domani la Terre di Siena Ultramarathon. Un migliaio al via per la decima edizione

Un migliaio di atleti, 249 squadre, in partenza per la decima edizione della Terre di Siena Ultramarathon, evento Uisp che domani invaderà le strade di Siena e della provincia. Sono tre le gare, su 50 chilometri, su 32 e su 18, tutte in modalità competitiva e, quindi, con obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico. Per chi vuole godersi il bellissimo paesaggio da cartolina, ci sono le due passeggiate non competitive nordic e fit walking di 13 chilometri e 5 chilometri, senza obbligo di tesseramento e certificato medico.

E sarà ancora una volta il palazzo del Rettorato dell’Università ad ospitare oggi, dalle 10 alle 19.30 la consegna dei pettorali e dei pacchi gara ai partecipanti. Alla vigilia della giornata dedicata alle competizioni, l’Università apre le porte del Rettorato anche per visite. Autolinee Toscane annuncia modifiche a percorsi e fermate dei bus per lo svolgimento delle gare dalle 8 di domani fino al termine delle esigenze, nelle vie interessate: viale Vittorio Emanuele II, viale Cavour, via Fiorentina (tratto tra la rotatoria di Palazzo Diavoli e viale Sclavo); prevista l’istituzione di senso unico di marcia sulla direttrice Porta Camollia – via Fiorentina.