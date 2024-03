Domani la ricorrenza del Beato Ambrogio. Le celebrazioni a Palazzo Sansedoni

Nella ricorrenza della nascita al cielo del Beato Ambrogio Sansedoni, mercoledì 20 marzo saranno celebrate le tradizionali messe nella Cappella di Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps. Alle 9 la Santa Messa verrà officiata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice, nella Cappella di Palazzo Sansedoni, seguita alle 11 dalla funzione concelebrata da padre Bruno Esposito, superiore della Comunità San Domenico in Siena e da don Tito Rovai, parroco della parrocchia del Beato Ambrogio. Nell’occasione verrà distribuito il pane benedetto, mentre le elargizioni, tradizionalmente offerte durante le celebrazioni, saranno destinate alla Caritas Diocesana. Il Beato Sansedoni, della nobile famiglia che fu proprietaria del palazzo sede della Fondazione Mps, entrò nell’Ordine Domenicano a 17 anni; a Colonia ebbe come maestro San Alberto Magno e compagni di studi San Tommaso d’Aquino e Pietro di Tarantasia, il futuro papa Innocenzo V. Chiamato a Parigi ad insegnare, Ambrogio si fece conoscere per l’efficacia della predicazione, nelle chiese e nelle piazze. Per questo motivo, alcuni pittori lo hanno raffigurato con lo Spirito Santo in forma di colomba bianca, che gli parla all’orecchio.