Domani la partita Modifiche alla viabilità intorno allo stadio

In occasione della partita di calcio Siena-Entella, in programma domenica alle 14.30, l’area interna allo stadio Artemio Franchi sarà chiusa al transito in entrata dalle 23 di oggi e sottoposta a divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 di domani. Sempre dalle 8 di domani, divieto di sosta con rimozione forzata in viale Venticinque Aprile, viale Vittorio Veneto, nel tratto tra via Pannilunghi e viale Fruschelli, in viale dei Mille, viale Curtatone e in via Tozzi, interessate anche da divieto di transito veicolare a partire dalle 12.45 circa secondo esigenze ravvisate dal Dirigente dell’ordine e sicurezza pubblica. Possibili interruzioni temporanee anche al transito pedonale nella zona intorno allo stadio. Domani le vie di San Prospero interessate dallo spazzamento meccanico, non saranno messe a divieto di sosta. Il parcheggio La Stazione sarà gratuito da oggi pomeriggio fino a tutta la domenica.