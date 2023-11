Domani la festa di Sant’Ansano, dal corteo civico alla Santa Messa

Domani, 1° dicembre, ricorre la festa di Sant’Ansano, primo martire ed evangelizzatore dei Senesi, Patrono della città e dell’Arcidiocesi. E l’Arcidiocesi annuncia celebrazioni e le attività previste per la ricorrenza.

Le celebrazioni avranno inizio già stasera, alla Vigilia della festa: alle 19.15 il primo appuntamento è con il solenne Mattutino (primi Vespri) nella chiesa delle Carceri di Sant’Ansano, in via San Quirico. Nell’occasione offrirà l’omaggio al Santo, a nome di tutte le Contrade di Siena per l’anno 2023, la Contrada Priora della Civetta. Sempre questa sera, alle 21 in Cattedrale, si terrà il concerto del Coro della Cattedrale ’Guido Chigi Saracini’: il tema del concerto di Sant’Ansano sarà quest’anno ’Dona nobis pacem’, una riflessione musicale e spirituale sulla Pace.

Il clou naturalmente sarà domani, venerdì 1° dicembre, giorno della festa: alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa delle Carceri in via San Quirico. Per l’occasione e grazie alla collaborazione fra l’Opera della Metropolitana, la Confraternita dei Santi Niccolò e Lucia e la Contrada della Chiocciola, la chiesa rimarrà aperta e visitabile fino alle 17 dello stesso giorno.

E alle 17 si aprirà la grande celebrazione, che vedrà le Contrade protagoniste in Cattedrale per la solenne apertura dell’Anno contradaiolo: la partenza del corteo civico che attraverserà la città sarà come sempre da Palazzo Pubblico. All’arrivo del corteo, alle 17,30 avrà inizio la Santa Messa solenne in Cattedrale, presieduta dal Cardinale Arcivescovo, Augusto Paolo Lojudice e concelebrata dai Correttori delle Contrade. Questo momento e la successiva celebrazione verranno ripresi in diretta da Canale 3 Toscana e su Mia Radio.