Domani congresso sulla Procreazione

Domani all’hotel ‘Piccolo Castello’ di Monteriggioni appuntamento con un workshop sulla Procreazione Medicalmente Assistita. Un tema molto attuale considerata la crisi delle nascite che colpisce l’Italia e l’aiuto che queste tecniche possono dare alle coppie che cercano una gravidanza. L’organizzazione scientifica del convegno è frutto della collaborazione tra gli specialisti che operano all’AGI Medica, centro specializzato senese da anni in questo settore, e il professor Vincenzo De Leo, pioniere della medicina della riproduzione. Durante la giornata saranno dibattuti i principali temi riguardanti l’iter diagnostico dell’infertilità di coppia compresa la componente maschile e su quanto si può fare in termini di eterologa e diagnosi preimpianto. Il corso è rivolto agli operatori del settore ed in particolari ai ginecologi, specializzandi ginecologi, biologi, laureati in ostetricia ma anche ai medici di famiglia.