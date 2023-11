Domani al Passaporta c’è ‘Arrivano i Bardi’

Musica celtica a Poggibonsi. Domani alle 20 ‘Arrivano i Bardi’ al Passaporta Fantasy Pub in Piazza Rosselli. Per una serata di folk celtic music. Dopo aver calcato le piazze delle feste celtiche di tutta Italia arriva sul palco del Passaporta il mitico Eoghan il Bardo. Musicista e narratore che porterà il pubblico con lui in affollate taverne medievali, o in allegri pub irlandesi di un tempo, dove ascoltare armonici jig irlandesi, conditi da racconti in grado di creare atmosfere dal sapore antico, intorno al camino della Locanda. Informazioni allo 05771440141.

Fabrizio Calabrese