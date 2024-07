Domani a spasso nella storia delle famiglie. Dai Tolomei ai Salimbeni e Piccolomini

Odii ancestrali tra famiglie, assassinii, segreti, matrimoni combinati, affari e politica fanno da sfondo alla Siena del 1300. E i principali protagonisti di quelle avvincenti vicende furono soprattutto gli appartenenti alle casate nobiliari: Tolomei, Chigi, Piccolomini, Salimbeni. E’ attorno alle loro vicende, ma non solo, che si snoderà il secondo itinerario delle Scoperte del giovedì sera, le camminate con le guide Federagit Confesercenti nella storia di Siena. La ’trama’ del 1 agosto offrirà una nuova opportunità per spaziare a passo comodo nelle vicissitudini dei secoli trascorsi, e nei luoghi che le ospitarono: a cominciare da piazza del Campo, punto di partenza della passeggiata alle 21.30, dove affacciano edifici fortemente legati a quelle vicende come i palazzi Sansedoni, Chigi o Piccolomini. Il percorso, condotta dalla guida turistica Silvia Vecoli, si soffermerà anche a rievocare episodi-chiave tra storia e leggenda, come quello di Malamerenda. L’indomani, venerdì, i partecipanti avranno la possibilità di assistere al ’come si fanno le salsicce’, dopo i pici della settimana scorsa: il maestro all’Accademia del Gusto, in via Camollia dalle 17, sarà Alessandro Ciofi dell’Antica Salumeria Salvini.