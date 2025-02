Dolore per la morte di Carlo Croce

Una cappa di tristezza e cordoglio avvolge Colle da ieri quando ha saputo dalla figlia Michela della scomparsa di Carlo Croce, avvenuta a Cuneo dove viveva dal 1972 e dove era stato a lungo responsabile dell’ufficio elettorale della città e di altri 28 Comuni della provincia. Nonostante i tanti anni vissuti in Piemonte, Carlo Croce non è stato mai davvero lontano dalla sua città natale, rimasta sempre nella sua mente e nel suo cuore e dove continuava ad avere moltissimi amici con cui era in contatto. Fra questi anche chi scrive, che ha avuto la fortuna e il privilegio di parlare con una persona franca, leale, aperta e gentile come lui, incontrandolo a Colle dove faceva una ‘scappata’ ogni volta che poteva. Ciao Amico Carlo, ci mancherai, tanto. Era impossibile non volerti bene.

A. Vannetti